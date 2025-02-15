Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


15 Şubat 2025 18:15
mehil müddeti

Eş durumu ile çalıştığım şehire iller arası tayinle atamam çıktı.. mehil müddetim kaç gün olur ? Bilen arkadaşlar cevap verebilirse memnun olurum..

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