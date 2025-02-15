magnezyum takviyesi için öneri

Sevgili abilerim ablalarim kardeşlerim bu aralar bir magnezyum takviyesi için arayışa girdim Trendyol üzerinde Flx 400 mg (glisinat,taurat,malat, glukonat) ürünü günlük magnezyum ihtiyacı baz alındığında güzel bir takviye olarak düşündüm. içeriğinde B6 sanırım yok. sizin tavsiyeleriniz nelerdir.

Sevgili abilerim ablalarim kardeşlerim bu aralar bir magnezyum takviyesi için arayışa girdim Trendyol üzerinde Flx 400 mg (glisinat,taurat,malat, glukonat) ürünü günlük magnezyum ihtiyacı baz alındığında güzel bir takviye olarak düşündüm. içeriğinde B6 sanırım yok. sizin tavsiyeleriniz nelerdir.