Gündem \ Sağlıklı Yaşam, Gebelik ve Tüp Bebek
Editörler : Radore


15 Şubat 2025 19:27
magnezyum takviyesi için öneri
Sevgili abilerim ablalarim kardeşlerim bu aralar bir magnezyum takviyesi için arayışa girdim Trendyol üzerinde Flx 400 mg (glisinat,taurat,malat, glukonat) ürünü günlük magnezyum ihtiyacı baz alındığında güzel bir takviye olarak düşündüm. içeriğinde B6 sanırım yok. sizin tavsiyeleriniz nelerdir.

turkca
Müsteşar Yardımcısı
15 Şubat 2025 20:14

eczaneden satın alınanların içeriği farklı mı? ya da ne kadar farklı ? :)

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magnezyum takviyesi için öneri

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