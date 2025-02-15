KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS A Grubu, Hakim ve Savcı Adayları
Editörler : supporters.


15 Şubat 2025 20:50
Yurtdışı Türkler Başkanlığı Uzman Yardımcısı alımı

https://www.ytb.gov.tr/haberler/ytb-uzman-yardimcisi-alim-ilani

arkadaşlar ilana başvuran ya da sınava daha önce giren var mı? konular yazılmış ama nasıl çalışmak gerekiyor?

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