Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


15 Şubat 2025 21:32
Uzman yardımcılığı kadrosu

Milli eğitim bakanlığı uzman yardımcılığı hakkında bilgisi olan var mı?

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Maaşı ve uzmanlığa geçiş hakkında bilgisi olan yazabilir mi acaba

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