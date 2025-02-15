proje okulunda 4 yılı dolanlar

iyi akşamlar hocalarım. Bulunduğum okula proje olmadan önce eş durumu ile geldim ve 4 yılım doldu.Tekrardan tercih yapmam gerektiği için aynı okulumu tek tercih yapacağım.Bundan sonraki süreçde nasıl olacak başka biri gelme durumu olursa ben ne olacağım neye göre atama yapılacak bilen var mı acaba?şimdiden cevaplarınız için teşekkür ederim

iyi akşamlar hocalarım. Bulunduğum okula proje olmadan önce eş durumu ile geldim ve 4 yılım doldu.Tekrardan tercih yapmam gerektiği için aynı okulumu tek tercih yapacağım.Bundan sonraki süreçde nasıl olacak başka biri gelme durumu olursa ben ne olacağım neye göre atama yapılacak bilen var mı acaba?şimdiden cevaplarınız için teşekkür ederim