Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


15 Şubat 2025 21:32
proje okulunda 4 yılı dolanlar
iyi akşamlar hocalarım. Bulunduğum okula proje olmadan önce eş durumu ile geldim ve 4 yılım doldu.Tekrardan tercih yapmam gerektiği için aynı okulumu tek tercih yapacağım.Bundan sonraki süreçde nasıl olacak başka biri gelme durumu olursa ben ne olacağım neye göre atama yapılacak bilen var mı acaba?şimdiden cevaplarınız için teşekkür ederim

emelkoca
Şef
15 Şubat 2025 21:53

Sizinle aynı durumdayım. Proje okulu olan okuluma, proje okulu olmadan önce eş durumu ile 10 yıl önce atamdım. 2-3 yıldır bu durum yaşanıyor, 4 yıl süreniz doldu, tayin isteyin deniyor. Ben kendi okulumu 1.sıraya, fen lisesini 2.sıraya yazdım. Başka da tercih yapmadım. Olmadı il içi ya da il dışı seçeneklerini düşünürüm. Velev ki yerime başkası geldi ve ben de tercihlerime yerleşemezsem il emrine düşüyormuşuz, bizim okulun demesine göre.

Bizim okulumuzda branşımda 3 kişi var, örneğin 1 kişi tercih etti dışardan geldi, içimizden kim gidecek? Nasıl karar verilecek. Hiçbir kriter verilmeyişi işin can sıkan kısmı. Bekleyip, göreceğiz artık.


Datdiriditdit
Memur
15 Şubat 2025 22:21

Proje okulda görev yapan ve proje okulu olmayan diğer kurumlarda görev yapan tüm öğretmenler birlikte tercih yapacak atananlar temmuzda görevine başlayacak proje okulunda görev yapıp atanamayanlar ise norm fazlası olarak il emrine atanacak. Yeteri kadar atama yapılamayan yani boş kadrosu kalan okullara gelecek yıl valilik görevlendirmesi yapılacak


Diskriminant3
Aday Memur
15 Şubat 2025 22:31
neye göre atamalar yapılacak peki?
Datdiriditdit, 21 dk. önce

Proje okulda görev yapan ve proje okulu olmayan diğer kurumlarda görev yapan tüm öğretmenler birlikte tercih yapacak atananlar temmuzda görevine başlayacak proje okulunda görev yapıp atanamayanlar ise norm fazlası olarak il emrine atanacak. Yeteri kadar atama yapılamayan yani boş kadrosu kalan okullara gelecek yıl valilik görevlendirmesi yapılacak


asrınmücahidesi
Genel Müdür
15 Şubat 2025 22:39

oralara birilerinin aracılığıyla görevlendirme gidenlere öncelik verecekler gibi

Diskriminant3, 11 dk. önce
neye göre atamalar yapılacak peki?
Toplam 4 mesaj

Çok Yazılan Konular

Proje okulu tayını için 1 yıllık tecrubemı aktarıyorum faydalı olabilirOcak Şubat maaşı arasındaki fark"Proje" Kelimesinden Tiksindirdiler.Şubat maaşı uzmanlık tazminatıMEB Personeline Ünvan Değişikliği SınavıProje okulu ve il içi tayin durumuYeşil pasaport başvuru süreciKadrolu Öğretmen Yerine Ücretli Öğretmen GörevlendirilmesiŞeflikten eski kadroya dönmekİlksan İkraz Limiti Yükseltme

Sözlük

kurum yemekhanesi 4 Mandalina kokusu 1 dünyanın en sevilen lideri 2 14 şubat 1 pervaz 1 Tivorlu ismail 3 gelmiş geçmiş en iyi film 3 Uyumadan önce ayakları birbirine sürtme 2 kıvırcık saç 1 Rams Park 1

Son Haberler

Polis memuru dehşet saçtı: 1 ölü, 1 yaralıTayfun Demirören tutuklandıMİT, 90 yıllık gizli istihbarat belgesini açıkladıDağ keçilerini avlayıp sucuk yaptı: 2 milyon ceza aldıİstanbul'da pitbull dehşeti: Polis yaralandı

Editörün Seçimi

2025 Şubat maaşlarımızı yazalımYaşadığınız en kötü mobbing neydi?Karakollar ıslah yeri mi?Zabıt katibinin emanet memuru olarak görevlendirilmesi.Şube müdürü Öğretim Görevlisinin amiri midir?12 ay üstü hapis cezası ihraç mı?4/B Sözleşmelide kadroya geçmeyenler?İstifa sonrası pişman olup geri dönmek istemekSuv arac onerisi?1 gram altın Fiyatı: 4.500 TL- 5.000 TL