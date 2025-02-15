Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


15 Şubat 2025 21:36
istirahat raporunun üçüncü kişilerle paylaşımı

merhaba arkadaşlar. MEB de çalışan bir öğretmenim. Yaşadığım mobbing sonrası psikiyatristten rapor almak durumunda kaldım. İdarecilerim bu raporu kullanarak muhakkike ifade vermiş. ve ilaç kullandığımı sağlıksız bir birey olduğumu söylemiş. Hastane raporumun izinsiz bir şekilde paylaşımı kişisel verilerin korunması kanuna aykırı mıdır. yani suç duyurunda bulunabilir miyim?


Ayşegül2320
Memur
15 Şubat 2025 21:52

Suç mu bilmiyorum ama bel altı vurmak bu. İmkanınız varsa o okuldan ayrilin


Çalıkuşu123
15 Şubat 2025 22:14

ayrıldım ancak o kişilerin iftirası yüzünden sorutsurma geçirdim. bu yüzden sağlık raporumun izinsiz paylasılmasıyla ilgili savcılığa suc duyurunda bulunmak istiyorum.

Ayşegül2320, 50 dk. önce

Suç mu bilmiyorum ama bel altı vurmak bu. İmkanınız varsa o okuldan ayrilin


Om1999
Aday Memur
15 Şubat 2025 22:14

Kişisel verinin paylaşılması kesinlikle suç cezası memuriyetten çıkarma diye biliyorum bence hemen şikayetçi ol


Çalıkuşu123
15 Şubat 2025 22:17

olay mayısta gerçekleşti ancak ben bu durumu kasımda öğrendim. SUC duyurusunu Meb e mi yapmalıyım . yada süresi geçmiş midir?

Om1999, 28 dk. önce

Kişisel verinin paylaşılması kesinlikle suç cezası memuriyetten çıkarma diye biliyorum bence hemen şikayetçi ol


Çalıkuşu123
15 Şubat 2025 22:19

bir de bu sucu işleyen kişi idareci olunca bilemedim. yasal olarak hakkı var mı?

Çalıkuşu123, 25 dk. önce

olay mayısta gerçekleşti ancak ben bu durumu kasımda öğrendim. SUC duyurusunu Meb e mi yapmalıyım . yada süresi geçmiş midir?

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