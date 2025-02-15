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15 Şubat 2025 22:19
Öğretim Görevlisi Arşiv Araştırması.

Merhabalar sayın forum üyeleri. Öncelikle herkese güzel günler dilerim. Aklıma takılan bir sorudan veya sıkıntıdan dolayı sizlerin görüşlerinize başvurmak istiyorum.

Ben bir devlet üniversitesinde öğretim görevlisi kadrosuna başvurdum ve yapılan sınav neticesinde asil olarak sınavı kazandım. Atamam için gerekli olan tüm evrakları üniversiteye teslim ettim ve şu anda arşiv araştırması sürecim devam etmekte. (Teslim edeli 10 gün oldu. Aklımdaki soru sıkıntı şu: Ben 2013 yılında 16 yaşında iken bir hırsızlık (telefon buldum, hırsızlık sayıldı) suçuna karıştım. Mahkeme tarafımdan suça sürüklenen çocuk olarak yargılamam yapıldı ve hakkımda 4 ay 13 gün hapis cezası verildi. Bu ceza da mahkeme tarafından HAGB?ye çevrildi. UYAP üzerinden kontrol ettiğimde ise bu ceza 2022 yılında mahkeme tarafından düşürülmüş. Sizce 12 sene önce ve 18 yaşından önce işlediğim suç yüzünden arşiv araştırması neticesinde atamam iptal edilir mi? (Not: Biliyorsunuz ki burası Türkiye)

Hukuki yönden incelediğimde;

1-5352 sayılı Adli Sicil Kanunu'nun 10/3. Maddesi gereği 18 yaşından küçükken işlenen suçlara ilişkin adli sicil ve arşiv kayıtlarının sadece soruşturma ve kovuşturma kapsamında Cumhuriyet savcıları, hakimler veya mahkemeler tarafından istenebileceğini açıkça hükme bağlamıştır. Bu kayıtların idari makamlarca (üniversitetarafından) talep edilmesi ve idari işlemlerde (atama iptali gibi) kullanılması kesinlikle yasaktır.

2- Anayasa'nın 20. Maddesi (Özel Hayatın Gizliliği): Bu madde, herkesin özel hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkını güvence altına alır. Kişisel verilerin korunması da bu hak kapsamındadır. 18 yaşından küçükken işlenmiş ve düşme kararıyla ortadan kalkmış bir suç kaydının, idari bir işlemde kullanılması, özel hayatın gizliliğinin ve kişisel verilerin korunması hakkının ihlalidir.

3- Danıştay 8. Dairesi'nin 2019/4147 E., 2022/854 K. sayılı kararı: Bu emsal karar, 18 yaşından küçükken işlenen suçlara ilişkin kayıtların idari makamlara verilmesinin ve bu kayıtların idari işlemlerde kullanılmasının hukuka aykırı olduğunu, özel hayata saygı hakkını ihlal ettiğini açıkça ortaya koymaktadır.


Akademikchef
15 Şubat 2025 22:22

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4- Anayasa Mahkemesi?nin 27/02/2019 tarih ve 2014/7256 başvuru numaralı kararı: Bu karar da benzer bir durumda, 18 yaşından küçükken işlenen bir suç nedeniyle güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlanmasının özel hayata saygı hakkını ihlal ettiğini belirtmiştir.

5- 7315 Sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu: Bu kanun, güvenlik soruşturmasının amacını, kişilerin milli güvenlik açısından risk oluşturup oluşturmadığını belirlemek olarak tanımlar. Ancak, benim durumumda, HAGB kararı düşmüş, yani hukuki sonuçları ortadan kalkmış bir olay nedeniyle, devletin güvenliği açısından herhangi bir risk oluşturduğumdan söz edilemez.

6- Orantılılık İlkesi: Bir idari işlemin, ulaşılmak istenen amaçla orantılı olması gerekir. 18 yaşından küçükken işlenmiş ve hukuken sonuçları ortadan kalkmış bir suç nedeniyle, kişinin ömür boyu kamu görevine girmesini engellemek, orantılılık ilkesine aykırıdır.

7-5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu: Bu kanun, çocukların (18 yaşından küçüklerin) korunmasını ve topluma kazandırılmasını amaçlar. Suça sürüklenen çocukların cezalandırılması yerine, rehabilite edilmesi ve topluma entegre edilmesi esastır. Benim durumumda, çocukken işlediğim iddia edilen bir suç nedeniyle, kamu görevine atanmamın engellenmesi, Çocuk Koruma Kanunu'nun temel felsefesine de aykırıdır.

8-5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu Madde 53/4: Bu maddede, fiili işlediği sırada on sekiz yaşını doldurmamış olan kişiler hakkında, kamu haklarından yoksun bırakılma cezasının uygulanamayacağı belirtilmiştir.

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