Öğretim Görevlisi Arşiv Araştırması.

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4- Anayasa Mahkemesi?nin 27/02/2019 tarih ve 2014/7256 başvuru numaralı kararı: Bu karar da benzer bir durumda, 18 yaşından küçükken işlenen bir suç nedeniyle güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlanmasının özel hayata saygı hakkını ihlal ettiğini belirtmiştir.
5- 7315 Sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu: Bu kanun, güvenlik soruşturmasının amacını, kişilerin milli güvenlik açısından risk oluşturup oluşturmadığını belirlemek olarak tanımlar. Ancak, benim durumumda, HAGB kararı düşmüş, yani hukuki sonuçları ortadan kalkmış bir olay nedeniyle, devletin güvenliği açısından herhangi bir risk oluşturduğumdan söz edilemez.
6- Orantılılık İlkesi: Bir idari işlemin, ulaşılmak istenen amaçla orantılı olması gerekir. 18 yaşından küçükken işlenmiş ve hukuken sonuçları ortadan kalkmış bir suç nedeniyle, kişinin ömür boyu kamu görevine girmesini engellemek, orantılılık ilkesine aykırıdır.
7-5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu: Bu kanun, çocukların (18 yaşından küçüklerin) korunmasını ve topluma kazandırılmasını amaçlar. Suça sürüklenen çocukların cezalandırılması yerine, rehabilite edilmesi ve topluma entegre edilmesi esastır. Benim durumumda, çocukken işlediğim iddia edilen bir suç nedeniyle, kamu görevine atanmamın engellenmesi, Çocuk Koruma Kanunu'nun temel felsefesine de aykırıdır.
8-5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu Madde 53/4: Bu maddede, fiili işlediği sırada on sekiz yaşını doldurmamış olan kişiler hakkında, kamu haklarından yoksun bırakılma cezasının uygulanamayacağı belirtilmiştir.
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İlgili Başlığın Devamı:
4- Anayasa Mahkemesi?nin 27/02/2019 tarih ve 2014/7256 başvuru numaralı kararı: Bu karar da benzer bir durumda, 18 yaşından küçükken işlenen bir suç nedeniyle güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlanmasının özel hayata saygı hakkını ihlal ettiğini belirtmiştir.
5- 7315 Sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu: Bu kanun, güvenlik soruşturmasının amacını, kişilerin milli güvenlik açısından risk oluşturup oluşturmadığını belirlemek olarak tanımlar. Ancak, benim durumumda, HAGB kararı düşmüş, yani hukuki sonuçları ortadan kalkmış bir olay nedeniyle, devletin güvenliği açısından herhangi bir risk oluşturduğumdan söz edilemez.
6- Orantılılık İlkesi: Bir idari işlemin, ulaşılmak istenen amaçla orantılı olması gerekir. 18 yaşından küçükken işlenmiş ve hukuken sonuçları ortadan kalkmış bir suç nedeniyle, kişinin ömür boyu kamu görevine girmesini engellemek, orantılılık ilkesine aykırıdır.
7-5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu: Bu kanun, çocukların (18 yaşından küçüklerin) korunmasını ve topluma kazandırılmasını amaçlar. Suça sürüklenen çocukların cezalandırılması yerine, rehabilite edilmesi ve topluma entegre edilmesi esastır. Benim durumumda, çocukken işlediğim iddia edilen bir suç nedeniyle, kamu görevine atanmamın engellenmesi, Çocuk Koruma Kanunu'nun temel felsefesine de aykırıdır.
8-5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu Madde 53/4: Bu maddede, fiili işlediği sırada on sekiz yaşını doldurmamış olan kişiler hakkında, kamu haklarından yoksun bırakılma cezasının uygulanamayacağı belirtilmiştir.
Bu bilgiler neticesinde yorumunuz nedir?