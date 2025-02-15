Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


15 Şubat 2025 22:22
Ücretsiz izinde terfi hk.

ücretsiz izinde kademe terfi ilerler mi


afilun
Memur
16 Şubat 2025 15:52

Aktif göreve başladığınızda terfi işlemleri yapılır.


zk17ts
Şef
16 Şubat 2025 16:27

Aktif göreve başladığınız an, geriye dönük terfi ödemesi alırsınız ve terfiniz işlenir.


Ezgi5552
Aday Memur
16 Şubat 2025 18:15
terfi ödemesi derken , o zaman kayıp olmuyor kıdem terfi de
zk17ts, Dün

Aktif göreve başladığınız an, geriye dönük terfi ödemesi alırsınız ve terfiniz işlenir.


zk17ts
Şef
16 Şubat 2025 19:32

örneğin Ocak'ta terfi etmişsin ama ücretsiz izindesin.

Mart'ta görevine başlarsan.

Ocak ve Şubat'a ait terfi farkın ödenir. Cüzi bir miktar çıkıyor. 100 TL, 200 TL diye.

Ezgi5552, Dün
terfi ödemesi derken , o zaman kayıp olmuyor kıdem terfi de
Toplam 4 mesaj

Çok Yazılan Konular

Ücretsiz izinde terfi hk.Onaylanmış Ücretsiz İzin İptal Edilir mi?kadrolu hemşire eş durumu tayini 663-45/A Mazaretli Eş TayiniSorularınızı yanıtlıyorum.Engelli sağlık mazereti tayini verdimEğitim durumu tayini hk.Saglik kurulu raporuEş durumu 663-45/A ve kadrolu memurYarı zamanlı çalışmada mesai saatleri

Sözlük

kadifeden kesesi 1 bam teli 1 gelmiş geçmiş en iyi film 2 ayaklarını yerden kesmek 1 kendine bir iyilik yap 2 pazar keyfi 1 bumerang 1 Yeşil fasulye kurusu 1 nerde o eski günler 1 Ameliyat masasında fiyat pazarlığı yapmak 1

Son Haberler

İşçi Statüsünde Hizmeti Olan Kadın Memurun Emeklilik Şartları Nasıl Olur?17 Şubat 2025'ten önemli gündem başlıklarıDüğün salonu önünde silahlı kavga: 3 yaralıŞanlıurfa'da asansör kazası: aynı aileden 5 yaralıAcun Ilıcalı'dan derbi açıklaması

Editörün Seçimi

2025 Şubat maaşlarımızı yazalımYaşadığınız en kötü mobbing neydi?Karakollar ıslah yeri mi?Zabıt katibinin emanet memuru olarak görevlendirilmesi.Şube müdürü Öğretim Görevlisinin amiri midir?12 ay üstü hapis cezası ihraç mı?4/B Sözleşmelide kadroya geçmeyenler?İstifa sonrası pişman olup geri dönmek istemekSuv arac onerisi?1 gram altın Fiyatı: 4.500 TL- 5.000 TL