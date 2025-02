Patronların Her Zaman ki Klasik Tavrı

Bir şirkette ne kadarda başarılı olsan, verimli olsan, işe tam anlamıyla adapte olsan yine de patronları mutlu edemezsin, yaranamazsın, patron nazarında her zaman acemisin, beceriksizsin, iş bilmezsin, kaytarırsın, dalga geçersin çünkü neden böyledir, patron her zaman çalışanlarına karşı otoriter davranmayı ve çalışanlarına belli bir mesafe koymayı tercih eder ki belki de patron cephesinde bu gayet normal eğer patron mesafe koymasa, otoriter yaklaşmasa bundan pekçok çalışanı istifade etmek ister öyle ki bugün sen çok başarılısın, bu işin adamasın dediği çalışanı yarın maaşıma şu kadar zam yap diyebilir, şımarabilir hatta şirket içinde at koşturabilir, diğer çalışanlar üzerinde hakimiyet kurabilir hatta patron için şirket için ciddi sorunlar yaratabilir o bakımdan da patron, çalışanı her ne kadar üstün başarılı profesyonel seviyede olsa da hatta patrondan bile işi çok iyi bilsede patronun gözünde acemiliği her zaman mutlaka vardır. Patron olmakta kolay değil, bir sermaye koyup şirket kurmuşsun, iş dünyasında ayakta kalabilmek için para kazanman gerekiyor, binbir çeşit insana maaş karşılığı işini gücünü emanet etmişsin, işlerinle ilgili çalışanlarınla ilgili pekçok tecrübeye denk gelmişsin doğal olarakta belli bir ağırlığı korumak durumundasın.