Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


15 Şubat 2025 23:26
Proje Okuluna Atandıktan 1 yıl sonra İl içi Yapılabilir mi

2024 te il içi tayin istemiştim, okulumda çok rahat ve huzurluyum. Diyelim ki proje okuluna tayin istedim. 1 yıl sonra tekrar il içi yapabilir miyim?


asrınmücahidesi
Genel Müdür
16 Şubat 2025 00:25

Aynı atama döneminde il içi başvurusu yapılamaz diyor kılavuzda. Demek ki bir sonraki yıl tayin isteyebiliriz

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