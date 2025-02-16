Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : E.Kayı Han


16 Şubat 2025 04:40
Astsubaylıktan polislige geçme
Öncelikle iyi günler astsubayken polis olunurmu yada msü okunurken polis olunurmu olunursa her ikisi için nasıl bir yol izlenmeli

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