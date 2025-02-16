Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


16 Şubat 2025 08:54
Arttırımlı Ekders

10 Şubatta Resmi gazetede yer alan düzenlemeyle;

Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar?ın 6?ncı maddesine, ?657 sayılı Kanun?un 176?ncı maddesiyle belirlenen oranlarda artırımlı ödenmesi öngörülen ek ders ücretleri, haftada aylık karşılığı ders görevlerinin tamamlanması şartıyla, bu görevlerin haftanın hangi çalışma gününde yerine getirildiğine bakılmaksızın, artırım oranı yüksek olandan başlanarak ödenir? fıkrası eklendi.

Şimdi son düzenleme ile idareciler rehber öğretmenlerin arttırımlı ekders alması mümkünmü yoksa halen dava mı akçak gerekiyor?


bahçesaray
Şef
16 Şubat 2025 09:00
dava

ingilizceci78
Aday Memur
16 Şubat 2025 09:56

rehberlikçiler ne iş yapıyor?

Toplam 2 mesaj

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