Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : supporters.


16 Şubat 2025 09:21
Doktor Öğretim Üyeliğinde devlet üni.lerinde makale çıkaramayanlar 2 yıllık sözleşme sonunda atılıyo

Özel üniversitelerde 2 yıllık süreçte belli sayıda makale çıkaramayanların sözleşmelerinin yenilenmemesi gibi durumlar oluyor, peki devlet üniversitelerinde durum nasıl? Orada da makale çıkaramayıp atılanlar oluyor mu?


ahmettdemr
Daire Başkanı
16 Şubat 2025 09:25

Genelde işten çıkarma olmuyor. İşten çıkarılanlar var ama benim bildiğim kadarıyla azınlıkta. Genellikle 1 yıl ek süre veriliyor ya da öğretim görevliliğine düşürülüyor. En azından benim gördüğüm örnekler bu şekilde.


drdensonra
Aday Memur
16 Şubat 2025 09:26

işten çıkarılanlar makale yayın çıkaramadıkları için mi çıkarılmış oluyorlar?

ahmettdemr, 1 saat önce

Genelde işten çıkarma olmuyor. İşten çıkarılanlar var ama benim bildiğim kadarıyla azınlıkta. Genellikle 1 yıl ek süre veriliyor ya da öğretim görevliliğine düşürülüyor. En azından benim gördüğüm örnekler bu şekilde.


ahmettdemr
Daire Başkanı
16 Şubat 2025 10:01

her üniversite kendine göre bir akademik performans beklentisi oluşturuyor ve atama ve yükseltilme kriterleri koyuyor. dr. öğr üyeleri belli periyotlarda bu kriteri sağlayamadığında üniversitenin sözleşmeyi yenilememe hakkı var. bu yayın olur, kitap olur, patent olur. örneğin birçok üniversite tübitak proje başvurusu istiyor artık. benim puan olarak belki de 3 katı puanım vardır ama proje başvurum olmadığı için sözleşmemi yenilemeyebilir.

drdensonra, 1 saat önce

işten çıkarılanlar makale yayın çıkaramadıkları için mi çıkarılmış oluyorlar?

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