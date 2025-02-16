Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


16 Şubat 2025 10:05
Proje okulu tayini

Proje okulu tayininde il milli eğitim onayladıktan sonra,tayin istedigimize dair okul müdürüne bildirim gider mi? Teşekkür ederim.

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