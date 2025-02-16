Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


16 Şubat 2025 10:12
Senetle icraya verdirmek

Arkadaslar maasima 3-4 tane icra gelecek , icra dosyasi acilmadan bir arkadasima kendimi borclandirmak istiyorum, en azindan 1 sene boyunca icra dosyalari kesinti yapmazsa toparlarim kendimi iyice, senet isini nasil yapmam lazim? Mesela 150.000 TL borclandirmak istiyorum kendimi, yardimci olacak kimse varsa ozelden mesajini bekliyorum.

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