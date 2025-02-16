Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


16 Şubat 2025 10:48
Ekys mülakat puanı alıp tercih yapılmadığı zaman puan yanar mı
Merhaba ekys sınavına girip mülakat puanımız oluştuğunda tercih yapmazsak eğer bir sonraki dönem bu puan yanar mı ?

Pratik Hoca
Şef
16 Şubat 2025 11:45

Bir yere yerleşemediğiniz sürece yanmaz.

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