Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


16 Şubat 2025 12:12
Güveni kötüye kullanma

Arkadaşlar günaydın.Memur yüz kızartıcı suçtan dolayı para cezası alırsa mahkemeden (güveni kötüye kullanma)idari olarak çalıştığı kurumda sorun olur mu?


Kenzo123
Memur
16 Şubat 2025 12:46

Olur. Güveni kullanma yüz kızartıcıdır. İhraç sebebi. Adli idariyi bağlamaz

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