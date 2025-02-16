Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


16 Şubat 2025 12:54
Yurtdisi ogretmenlik saglikla ilgili

Arkadaslar, ilk atama da hani rapor almistik ya

Sunun gibi bir cumleyi hani doktorlar onaylamisti

"Türkiye'nin her yerinde öğretmenlik yapabilir"

Simdi biz yurtdisi ogretmenlikte de gorevlendirme icin benzer bir rapor almakla mukellef miyiz?

Evet ise, raporda ne yazmali?

Tesekkur ederim.

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