Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : crops35


16 Şubat 2025 13:02
sözlü mülakat

yarın sözlü sınavım var. konular inkilap, anayasa, 657 ve mahalli idareler temel mevzuatı.

ne tür sorular sorarlar zor mu olur yardım edin arkadaşlar hadi görüyüm sizi


Murat karaduman06
Aday Memur
16 Şubat 2025 13:08
bende salı günü giriyorum bölüm nedir

hedef94puan
Aday Memur
16 Şubat 2025 13:45

aöf dış ticaret + hacettepe makine

Murat karaduman06, 47 dk. önce
bende salı günü giriyorum bölüm nedir
Toplam 2 mesaj

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