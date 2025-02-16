Meb ajanda dayatması Talim Terbiye müfredat sayfasında iş başında

Biliyorsunuz öğretmenler talim terbiye kurulu web sayfasına yeni müfredat ve kitaplar hakkında görüşlerini giriyor.

Ancak talim terbiyenin web sayfasını hazırlayan bilişimci elemanlar, sayfada dolaşırken fareyi takip eden simge yapmak gibi lüzumsuz ve zorlaştırıcı saçmalıklarla meşguller. Aferin bilişimciler, çok büyük iş başarmışsınız!. Sayfada dolaşırken fare işaretini takip eden o simge çok önemliydi, evet!. Sizin aranızda veya üstünüzde bir tane yaptığınız işi denetleyen yok mu?

Gelelim esas konuya. Talim terbiye web sayfasına müfredatla ilgili giriş yapacağınızda, meb ajanda denilen saçma uygulama olmadan giremiyorsunuz.

E-devlet şifrenizle mebbis e girebiliyorsunuz. e-okul, öba, eba, mebbis in ve MEB in tüm sistemlerine e-devlet şifrenizle girebiliyorsunuz. Ama mebbis ve e-devlet açık olduğu halde talim terbiye müfredat sayfasına giremiyorsunuz!. Mecburen meb ajanda uygulaması ile girmeniz gerekiyor. Böyle bir saçmalık olabilir mi?

Talim terbiye e-devletten, MEB den veya mebbis sisteminden daha mı güçlü, daha mı güvenli?

Veya şöyle ifade edelim: E-devlet ve mebbis güvenli değil mi?

Yoksa talim terbiye, e-devlet sisteminden ayrı bir devlete mi ait?

Milyonlarca öğretmeni meb ajanda denilen ne idüğü belirsiz saçma sapan uygulama ile uğraştıranlara birileri artık dur demelidir. Milyonlarca öğretmeni birkaç iş bilmezin oyuncağı yapmayınız.

Meb Ajanda uygulaması hakkında Google Play Store da yer alan öğretmen görüşlerinden örnekler bırakıyorum aşağıya. 5 üzerinde 1,4 yıldız almış ve herkes 1 i basmış. 5 yıldız veren birkaç kişi var, onlar da yorumum üstte görünsün diye 5 yıldız vermiş.

-Uygulama bana kolaylık sağlamiyor sadece engel oluyor mebbise giremiyorum eokula giremiyorum tarayıcı üzerinden girmek istediğimde de MEB ajanda şifresi istiyor ordan alıp oraya yazıyorum. İşimizi zorlaştırmak dışında bir işe yaramıyor açılmıyor hiç birsey. Lütfen aksaklıkları düzeltin-

- İşi uzatmaktan başka hiç bir işe yaramıyor. Hiçbir ekranı doğru düzgün yüklenmiyor. Sürekli farklı kodlar isteyerek işimizi zora sokuyor. Denendi başarısız oldu.-

- Akıllı tahtadan ya da bilgisayardan girmek istiyorum doğal olarak. Ama uygulamaya onaylamak için bildirim göndermiyor. Sadece oyalıyor. Tüm öğretmenlerin kullandığı bi uygulama nasıl böyle olabilir-

- Tek yıldızdan düşüğü verilemediği için tek yıldız verdim. Çok gereksiz bir uygulama ve okul işlerinin aksamasına yol açıyor-

- kod göndermekten başka hiçbir işe yaramıyor maalesef, yani sadece kod almak için neden böyle bir uygulama telefonumda olmalı hala anlamış değilim-