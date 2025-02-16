KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


16 Şubat 2025 14:13
Askerdeyken personel alımlarına başvurabilir miyim?

Askerdeyken, başvuru şartlarında "Askerlik ile ilişiği bulunmamak" yazan personel alım ilanlarına başvuru yapabilir miyim? Bilgisi olanlar yardımcı olabilir mi?

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