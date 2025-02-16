Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


16 Şubat 2025 14:23
Eğitim durumu tayini hk.

Merhaba arkadaşlar şu an A ilindeyim. Eğitim tayini ile B iline gitmek istiyorum.

B iline gidip 2 sene çalıştıktan sonra yine B ilinde başka bir hastaneye İller Arası tayin ile başvurabilir miyim? Yoksa zaten B ilinde olduğum için iller arasına başvuru hakkım yok mu?


lDeimosl
Genel Müdür
16 Şubat 2025 15:22

Okursanız zor bir soru olmadığını anlarsınız.

https://dosyamerkez.saglik.gov.tr/Eklenti/49965/0/2025-yili-ocak-donemi--ilan-metnipdf.pdf


zk17ts
Şef
16 Şubat 2025 15:36

5. maddeye baktım. aynı ile de tayin hakkı tanınmış. ÇOK TEŞEKKÜRLER HOCAM

lDeimosl, Dün

Okursanız zor bir soru olmadığını anlarsınız.

https://dosyamerkez.saglik.gov.tr/Eklenti/49965/0/2025-yili-ocak-donemi--ilan-metnipdf.pdf

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