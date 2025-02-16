Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


16 Şubat 2025 14:33
Proje Okulu 4 yılı dolup tekrar proje okuluna görevlendirilmeyen yöneticinin durumu ne olacak

Proje Okulu 4 yılı dolup tekrar proje okuluna görevlendirilmeyen yönetici mart ayındaki 4 ile 8 yılı dolan normal yeniden yönetici atama sürecine katılabilecek mi. Geçen sene nasıl olmuştu. Yardımcı olursanız çok sevinirim

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