Eş durumundan nakil

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : crops35
Çok Yazılan Konular
iBB de çalışan arkadaşlar var mı?Adem atacan mı, Ali yalçın mı hangisi daha doğruyu konuşuyorsözlü mülakatBordo Gelir VergisiBelediyeden Belediyeye Yer Değiştirme İşlemleriİBB Promosyon GüncellemeBelediyelerden memur kadrosu karşılıklı geçiş işlemiAdem Atacan Üniversite memurlarının umuduÇapraz tayin yönetmeliği geliyorİBB Sözlü Mülakat
Sözlük
Son Haberler
Editörün Seçimi
2025 Şubat maaşlarımızı yazalımYaşadığınız en kötü mobbing neydi?Karakollar ıslah yeri mi?Zabıt katibinin emanet memuru olarak görevlendirilmesi.Şube müdürü Öğretim Görevlisinin amiri midir?12 ay üstü hapis cezası ihraç mı?4/B Sözleşmelide kadroya geçmeyenler?İstifa sonrası pişman olup geri dönmek istemekSuv arac onerisi?1 gram altın Fiyatı: 4.500 TL- 5.000 TL