Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : crops35


16 Şubat 2025 15:04
Eş durumundan nakil

Merhabalar. Üniversite sözleşmeli büro memuru olarak atandım fakat eşim Jandarma da çalışıyor. Şu anda ilk atama olduğu için eşim bana tabi. Ancak onun garnizon süresi dolduğunda zorunlu olarak doğuya tayini çıkacak. O zamana kadar kadroya geçersem Eşimin tayin olduğu yerde bir üniversiteye veya başka bir kuruma nakil işlemi yapabilir miyim? Bu şekilde geçenler var mı? Sözleşme imzalamalı mıyım?

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