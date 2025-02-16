Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


16 Şubat 2025 16:04
Kaş düşüklüğü polisliğe engel mi?

Sağ kaşım sol kaşıma göre biraz alt seviyede sizce sağlıktan elenir miyim?

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