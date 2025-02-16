KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


16 Şubat 2025 16:35
Branş sıralamaları güncellemesi

arkadaşlar selam; ösym ais te neden branş bazlı sıralamar güncellenmedi bilgisi olan var mı?


enginar123
Aday Memur
16 Şubat 2025 16:39

bi ara güncellenir. sürekli güncellenmiyor


figo0
Memur
16 Şubat 2025 17:50
Ösym artık merkezi alimdan kısa zaman önce açıklayacak
Toplam 2 mesaj

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