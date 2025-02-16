Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


16 Şubat 2025 17:12
Aile sağlığı elemanı ve 3+1 sözleşmeli hemşire eş durumu tayini

Nişanlım ıspartada kadrolu hemşire iken sözleşme imzalayarak aile sağlığı elemanı olmuş. Ben ise yeni atandım İstanbulda 3+1 hemşireyim. 1 yılım doldu ve evleneceğiz. Eş durumu istediğimde red gelir mi veya ben eşimin yanına gidebilir miyim eş durumuyla?

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