Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : crops35


16 Şubat 2025 17:37
üniversite memuruna tayin hakkı neden yok ?
memur değil miyiz neden tayin hakkımız yok herkes bildiklerini yazsın insanlar bilinçlensin .

elk muhendis
Şef
16 Şubat 2025 18:53

üniversite seni başka kuruma gönderince senin gittiğin kadronun yerine adam alamıyormuş diye duymuştum.

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