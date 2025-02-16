Gündem \ Siyasi, Tarihi ve Dini konular
Editörler : Radore


16 Şubat 2025 18:17
Mustafa Kemal Atatürk 4 kardeşini küçük yaşlarda kaybetti.

Atatürk'ün 3kardesi difteridenkucuk yaşlarda,Naciye ise 12 yaşında veremden hayatını kaybetmis.


gazanya
Daire Başkanı
16 Şubat 2025 18:19

Çok insan sadece Atatürk'ün kardeşi makbuleyi bilir.


gazanya
Daire Başkanı
16 Şubat 2025 18:32

Atatürk bu duruma önce çok kızmış,halasinin yanına yerleşmiş sonra Ragıp beyle iyi anlaşmış.


gazanya
Daire Başkanı
16 Şubat 2025 18:34

Ancak Zübeyde hanımla evliliklerinin üçüncü yılında Ragıp bey vefat etmiş.Ataturk bu duruma çok üzülmüş.

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