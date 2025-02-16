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Editörler : Radore


16 Şubat 2025 18:30
Atatürk'ün üvey babası eski belediye başkanı Ragıp bey di.

Zübeyde hanım,Ali Rıza efendinin ölümünden sonra eski Muğla belediye başkanı Ragıp beyle evlendi.

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