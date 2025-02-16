Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


16 Şubat 2025 18:49
2025 Havuz Tayininde erteleme hakkı

Yeni acilacak havuz tayininde yeni yere geçiş ne zaman olur? Yani ne kadar sure bekletilebilir? Eylül ayinda ekonomik sebeplerden dolayi daha rahat tasinma durumum olacagindan bu tarihe kadar bekletme durumu söz konusu olabiliyor mu? Şayet cikarsa ihtimaline gore soruyorum.

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