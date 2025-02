Adliyede Çalışmak

Arkadaşlar müfettiş mesela sabahtan akşama kadar tüm tebligatlara bakıp bana liste getirin diyor 600-700 tane dosyaya tek tek bakıp o samanlıktan iğne ayıklamaya çalışıyoruz bunu yapmak zorunda mıyız? Çünkü bir türlü bitmiyor talepleri. Gece 2'lere 3'lere kadar liste yapıyoruz, sonra "ben böyle istemedim" deyip sil baştan yeniden yapıyoruz. Müfettişler "ol" deyince olduğunu mu sanıyorlar? Bir de bir talebini yerine getiriyorsun mesela "nasılsa ol deyince oldu" diye düşünüp bir dahaki talebinde level artırıyor. Müdür gelip, "müfettişin kesin talimatı var mesai bitimine kadar bilmemne yapılacak" diyor ama o iş mesai bitimine kadar yetişecek bir iş değil yani "on saniyede bir kilometre koş" demek gibi , ama ne oluyor mesai bitimi olmuyor da gece 2'ye-3'e kadar excel tablosu yapıp, sabah bir daha mesaiye geliyoruz. Mesai ücreti yok, gece çalıştınız sabah biraz geç gelin diyen yok, tabi o süreçte dışarıdan yemek getirtiriyoruz evde bedava yemek varken cebimizden 250-300 lira yemek parası veriyoruz.

Üç kuruşa çalışıp da böyle zulüm gören başka bir meslek grubu gerçekten yok. Gecemiz gündüzümüz iş oldu adliyede akşama kadar çalışıyoruz, yetmiyor artık evde de çalışıyoruz, çalışmaya mı geldik bu hayata. Ben kafamda iş olmadan gidip bir yerde kahve içmek, kitap okumak istiyorum nasıl bir zulümdür bu kardeşim. Nasıl bir döngünün içindeyiz. Pazartesi duruşma hazırlığı, salı duruşma, çarşamba ara kararlar ve perşembenin duruşma hazırlığı, perşembe günü duruşma, cuma günü ekran, talepler, ön inceleme kontrolleri, cumartesi pazar da salı günü yapılacak duruşmalardaki ön inceleme duruşmalarının dava dilekçelerinin ve cevap dilekçelerinin özetlenmesi. Bu nasıl bir zulümdür.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nda çalışan tanıdığım var adam 1 gün çalışıyor 2 gün dinleniyor tek işi bir tane mesul olduğu çocuk var onunla takılmak, çocuğa sahip çıkmak, ona manevi babalık yapmak.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde çalışan tanıdığım var sen otur tiribünde maç izle, ara sıra spor falan yap, fikstürü kontrol et var mı bir sıkıntı bak demişler stres yok sorumluluk yok o da aynı bir gün çalışıp bir gün tatil.

Emniyette çalışan tanıdık var 1 gün çalışma 2 gün tatil.

Felsefe grubu öğretmeni arkadaşım var, iki ay önce atandı sabah gidiyor derslere öğlen 11-12 gibi dersleri bitiyor eve geliyor. Haftasonu haricinde haftada bir gün tatil, diğer 15 tatili yaz tatilini zaten saymıyorum.

Tek işi korunaklı odada röntgen çekmek olan, hiç bir stresi ve sorumluluğu olmayan röntgen çeken sağlık personelin her yıl, yıllık izinlerine ilaveten bir aylık sağlık izni veriliyor.

Ve yukarıda saydıklarımın maaşlarının hepsi en az 55 bin TL civarından başlıyor.

Baba bu nasıl bir zulümdür. Evimizi unuttuk, çoluğumuzu çocuğumuzu unuttuk, kendimize vakit ayırmayı unuttuk, hobilerimizi unuttuk, akşama kadar stresin biri bin para, aman bir yerde hata çıkar da hakim haşlar mı diye. Aklımın bir yerinde sürekli adliye var, dosyalar var, o müzekkere ne oldu, bilirkişi raporunu tebliğ etmiş miydik, parasını çıkmış mıydık, tanığa talimat mı yazdım yanlışlıkla tebligat mı çıkardım vs. vs. Velhasıl her mesleğin bir olumlu tarafı var, sıkıntı da çeksen diyorsun ki "en azından izni ve tatili güzel", "en azından maaşı güzel", "maaşı düşük ama stresli değil" gibi gibi... Yahu bizim mesleğin hiç bir elle tutulur yanı yok. 11 yıllık katibim nerden bulaştık bu mesleğe be kardeşim. Sen ses çıkarmadıkça sürekli level atlıyorlar, ses çıkarıyorsun bu sefer de "sıkıntılı personel" diyorlar. Yeni hakim geldi neymiş rutin olarak müzekkerelere cevap verilip verilmediğini her hafta kontrol edecekmişiz, tamam dedik baba yapalım eyvallah, buna tamam dedik ya başladı level 2 "cevap verilmeyen müzekkerelerle ilgili kurumları arayın niye cevap vermediniz diye sorun", eyvallah baba hadi buna da tamam, başladı level 3 "müzekkere yazdıktan sonra kurumları arayın müzekkere yolladık deyin cevap versinler". Gerçekten artık bu mesleği bırakacağım, eskilerin işi iyiymiş abi teknoloji yok, uyap yok, yanlış mı yazdın müzekkereyi yırt at çöpe yenisini yaz yolla müzekkereyi 1 ay sonra cevap gelirse gelir, sıkıntı yok, havuz parası, nöbet parası, yolluk parası şu parası bu parası kazanç da güzel, ev araba pahalı değil birikimini yap evini arabanı al eskiler iyiymiş hakikaten. Şimdi müzekkere yazıyorsun akşamına cevap geliyor, canı sıkılan adliyeye geliyor bana "salak" dedi şikayetçiyim, bana "aptal" dedi şikayetçiyim, tamponuma dokundu tazminat istiyorum, kiracıyla anlaşamadık kira tespiti istiyorum canı sıkılan koşuyor adliyeye ne nöbet parası var, ne havuz parası var, ne doğru düzgün yolluk var, stres desen cabası, yıllık izin desen kullanamıyorsun neymiş sadece adli tatilde kullanacakmışız. Sebep? Sen o süreçte müsaitsin diye ben de o süreçte müsait olmak zorunda mıyım belki ben kış tatili seviyorum. Gerçekten artık bir şeylerin düzelmesi gerekiyor. Artık köyüme dönüp kerpiç evimde inek sağacağım bu nedir abi bu stresle, bu iş yoğunluğuyla 10 seneye garanti kalp krizinden ölüm ya da stresten kanser. Bizi düşünen yok.