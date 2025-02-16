Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


16 Şubat 2025 20:26
Tasarruf tedbirleri ve tayin dönemi

Tasarruf tedbirleri kapsamında yine çok az kişinin tayini çıkar mı malum geçen sene çok az kişinin çıktı

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