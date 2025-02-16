Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


16 Şubat 2025 20:35
Proje Okulu Ataması MEBBIS Başka Diyor İl Başka?
Değerli arkadaşlar İlin açıkladığı normda 4-8 yılı dolan müdür yardımcısı sayısı 5 iken MEBBIS tercih ekranında 18. MEBBIS tercih ekranında norm ayrı boş ayrı gösterilmiş. Boş dediği atama yapılacak kadro değil mi? Öyleyse bu fark nereden kaynaklanıyor?

erolyilmaz
Aday Memur
16 Şubat 2025 21:29

belki geçen yıldan boş olan kadrosu vardır.

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