Gündem \ Sağlıklı Yaşam, Gebelik ve Tüp Bebek
Editörler : Radore


16 Şubat 2025 21:31
Erenköy ve Bakırköy ruh ve sinir hakkında bilgi istiyorum! yatmam için Kocaeli üni. hastanesinden ne
MERHABA. Erenköy ve Bakırköy 'de ruh ve sinir hastalıkları hastanesi kapalı serviste yatan var mı ? Ortam nasıl benimle bilgi paylaşabilir misiniz? şu an Kocaeli Üniversitesi araştırma ve uygulama hastanesinde tedavi görüyorum majör depresyon anksiyete ve okb teşhisi ile ve burada 3 kez yattım. ekt bile oldum ama fayda etmedi. intihar riskimin çok yüksek olduğunu gerekçe göstererek Umuttepe beni buralara sevk eytmek istiyor yatmam için kapalı serviste. buralarda yatmam için ne yapmam gerekiyor Umuttepe'de?

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