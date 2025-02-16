Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


16 Şubat 2025 21:35
4/a emeklilik hakkında

2004 yili sgk girişim var. 2010 yilinda memur oldum ve 5200 4/c primin var memurluktan. Peki memurluktan istifa eder ve tekrar 4/a dan prim ödersem sgk emekli si mi olurum e devlette 7000 rakamı var sgk 4/a icin..ne yapabilirim.. yardımcı olursanız teşekkür ederim

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