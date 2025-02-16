Kamu Personeli \ Diyanet Personeli
Editörler : Radore


16 Şubat 2025 22:12
Mülakat

Selamın aleyküm hocalarım. 2025 imamlık mülakatına girdim. Sonuçları tahmini ne zaman açıklanır bilgisi veya tahmini olan yazabilirse çok sevinirim

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