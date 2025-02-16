Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


16 Şubat 2025 22:17
E-sınav sistem giriş sorunu

mebbiste e sinavi gorevi istiyorum fakat degisiklik olmus bir turlu giremedim. bilen yardimci olabilir mi


kimininduası
Aday Memur
16 Şubat 2025 22:21

e-sınav yönetmeliğinde değişiklik yapıldı. artık e-sınav uygulayıcı kursunu almayanlar görev alamıyor. kursu ise il mem açıyor, il duyurularını takip edebilirsiniz. ancak sadece bilişim öğretmenleri alacak söylentisi var bu kursu. çünkü eskiden her branşa veriyorlardı ve klavyede tuş arayan tipler bilgisayarda problem çıkınca soğuk terler döküyorlar.


fenveteknol.
Aday Memur
16 Şubat 2025 22:49

tesekkur ederim


fenveteknol.
Aday Memur
16 Şubat 2025 22:51

baska okuldan birisi almis geveledi soylemedi, nasil almis anlamadm da il memde duyuruda yok

kimininduası, 1 saat önce

e-sınav yönetmeliğinde değişiklik yapıldı. artık e-sınav uygulayıcı kursunu almayanlar görev alamıyor. kursu ise il mem açıyor, il duyurularını takip edebilirsiniz. ancak sadece bilişim öğretmenleri alacak söylentisi var bu kursu. çünkü eskiden her branşa veriyorlardı ve klavyede tuş arayan tipler bilgisayarda problem çıkınca soğuk terler döküyorlar.

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