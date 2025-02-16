KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410


16 Şubat 2025 22:46
Pomem ve hükmün açıklanmasının geriye bırakılması

2023 yılında alınan 2 Ay 24 Gün Alınan Tehdit suçu Hagb Pomeme engel mi bilen arkadaşlar hagb si olan arkadaşlar

Çok Yazılan Konular

2009 Pmyo sınavına girenlerPomem kazanma olasılığı32. dönem mülakata kalan kaç kişidirKaş düşüklüğü polisliğe engel mi?

Sözlük

ayaklarını yerden kesmek 1 sahte sarışınlar 1 bam teli 1 kahtalı mıçı 1 bumerang 1 Kamuran Akkor 1 kendine bir iyilik yap 2 evlilik kriterleri 2 Sevgi nedir 2 ramazan ayı tatil edilsin 4

Son Haberler

Altın fiyatları dolardaki zayıflamayla yükselişteÇerkezköy'de 5 katlı binada çıkan yangın korkuttuErdemli'de organize suç örgütüne darbe: 15 tutuklamaMeclis'te yeni haftada yoğun gündemTapu işlemlerinde dijital dönem başlıyor

Editörün Seçimi

2025 Şubat maaşlarımızı yazalımYaşadığınız en kötü mobbing neydi?Karakollar ıslah yeri mi?Zabıt katibinin emanet memuru olarak görevlendirilmesi.Şube müdürü Öğretim Görevlisinin amiri midir?12 ay üstü hapis cezası ihraç mı?4/B Sözleşmelide kadroya geçmeyenler?İstifa sonrası pişman olup geri dönmek istemekSuv arac onerisi1 gram altın Fiyatı: 4.500 TL- 5.000 TL