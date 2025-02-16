Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : gül-feşan


16 Şubat 2025 22:47
Belediyede aday memur

Merhaba sizlere bi soru sormak istiyorum ben 1 yıl önce itfaiye eri olarak büyükşehir belediyesine göreve başladım itfaiyedeki arkadaşların büyük bir çoğunluğu bedelli askerlik yapmışlar ve görevlerine askerlik dönüşü başlamışlar ancak ben bedelli askerlik yapamıyorum en az 6 ay gitmem gerekiyor çoğu kişi 1 ay bedelli yapmış gelmişler ve görevlerine başlamışlar ben ise en az 6 ay gideceğim sorum şu ki ben 6 ay askere gidip geldikten sonra belediye beni tekrar göreve yani memuriyete başlatmak zorundamı yoksa göreve başlatmada belediyenin insiyatifindemi 6 ay askere gideceğim için askerliğimi 6 ay yapıp geldiğimde memurluğumdan olurmuyum lütfen bilen aydınlatsın beni çok tedirginim.

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