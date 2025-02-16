Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : crops35


16 Şubat 2025 23:06
EKPSS ile üçüncü atama hk.

Merak ettiğim bir husus var. EKPSS ile ilk atamamda memur oldum. İkinci atamamda öğretmen oldum. Sınava üçüncü defa girsem belediyelerde işçi kadrosuna geçebilir miyiz acaba?


mezunolamadim
Aday Memur
17 Şubat 2025 00:02

geçebilirsin

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

EKPSS ile üçüncü atama hk.

Sözlük

nerde o eski günler 1 Mandalina kokusu 1 Günümüzün duygusuz erkekleri 1 evlilik kriterleri 2 Sevgi nedir 1 ayaklarını yerden kesmek 1 pazar keyfi 1 Kamuran Akkor 1 sahte sarışınlar 1 cumartesi keyfi 2

Son Haberler

İşçi Statüsünde Hizmeti Olan Kadın Memurun Emeklilik Şartları Nasıl Olur?17 Şubat 2025'ten önemli gündem başlıklarıDüğün salonu önünde silahlı kavga: 3 yaralıŞanlıurfa'da asansör kazası: aynı aileden 5 yaralıAcun Ilıcalı'dan derbi açıklaması

Editörün Seçimi

2025 Şubat maaşlarımızı yazalımYaşadığınız en kötü mobbing neydi?Karakollar ıslah yeri mi?Zabıt katibinin emanet memuru olarak görevlendirilmesi.Şube müdürü Öğretim Görevlisinin amiri midir?12 ay üstü hapis cezası ihraç mı?4/B Sözleşmelide kadroya geçmeyenler?İstifa sonrası pişman olup geri dönmek istemekSuv arac onerisi?1 gram altın Fiyatı: 4.500 TL- 5.000 TL