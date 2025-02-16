Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : crops35


16 Şubat 2025 23:06
EKPSS İLE ÜÇÜNCÜ ATAMA
Merak ettiğim bir husus var. EKPSS ile ilk atamamda memur oldum. İkinci atamamda öğretmen oldum. Sınava üçüncü defa girsem belediyelerde işçi kadrosuna geçebilir miyiz acaba?

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