Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


17 Şubat 2025 00:46
Skolyoz Teşhisi

Merhabalar arkadaşlar 9 yıllık polis memuruyum. Bel ağrısı yüzünden gittiğim devlet hastanesinde doktor skolyoz teşhisi kondu. Mesleki olarak herhangi bi sorun yaşar mıyım.


Mazikalbimdeyaradir
Memur
17 Şubat 2025 01:13

Dilim bildirir rapor al nöbet tutmazsin.baskada hiç birsey olmaz

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

İcralık polislerYeni atama yönetmeliği hakkında10 taltif rivayetiEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerAtamada puan sistemine geçilmelidir2025 Şubat mazeret ataması 2025 banka promosyonuİstifa ettiğim de sigortam sıfırdan mı başlayacakÇölyak hastalığı ve dilim raporuKarı-kocanın polis olması durumunda lojman süresi

Sözlük

Kamuran Akkor 1 bam teli 1 Mandalina kokusu 1 ayaklarını yerden kesmek 1 evlilik kriterleri 2 yaz yaz nereye kadar 2 kahtalı mıçı 2 cumartesi keyfi 2 ramazan ayı tatil edilsin 4 Yeşil fasulye kurusu 1

Son Haberler

İşçi Statüsünde Hizmeti Olan Kadın Memurun Emeklilik Şartları Nasıl Olur?17 Şubat 2025'ten önemli gündem başlıklarıDüğün salonu önünde silahlı kavga: 3 yaralıŞanlıurfa'da asansör kazası: aynı aileden 5 yaralıAcun Ilıcalı'dan derbi açıklaması

Editörün Seçimi

2025 Şubat maaşlarımızı yazalımYaşadığınız en kötü mobbing neydi?Karakollar ıslah yeri mi?Zabıt katibinin emanet memuru olarak görevlendirilmesi.Şube müdürü Öğretim Görevlisinin amiri midir?12 ay üstü hapis cezası ihraç mı?4/B Sözleşmelide kadroya geçmeyenler?İstifa sonrası pişman olup geri dönmek istemekSuv arac onerisi?1 gram altın Fiyatı: 4.500 TL- 5.000 TL