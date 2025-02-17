Benim için aşırı önemli

benim yaklaşik 18 ay önce ödeyemedigim bir borçtan dolayı maaşıma. maaş haczi geldi. o tarihte x ilindeydim. sonra y iline tayinim çıktı. y ilinde 15 ay çalıştım ve akabinde 34. Md kapsamında Z iline tayinim çıktı.ben şimdi z ilindeyken bana borçlanıp ödememeye alışkanlık haline getirmek suçundan y ilinden idari soruşturma açıldı. b şimdi sorum şu. 18 ay önce başlayan icra ile alakalı bu tarihte soruşturma açılabilir mi.bunun bir süresi var mıdır.bilen varsa cevaplarsa sevinirim.

benim yaklaşik 18 ay önce ödeyemedigim bir borçtan dolayı maaşıma. maaş haczi geldi. o tarihte x ilindeydim. sonra y iline tayinim çıktı. y ilinde 15 ay çalıştım ve akabinde 34. Md kapsamında Z iline tayinim çıktı.ben şimdi z ilindeyken bana borçlanıp ödememeye alışkanlık haline getirmek suçundan y ilinden idari soruşturma açıldı. b şimdi sorum şu. 18 ay önce başlayan icra ile alakalı bu tarihte soruşturma açılabilir mi.bunun bir süresi var mıdır.bilen varsa cevaplarsa sevinirim.