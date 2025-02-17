Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


17 Şubat 2025 04:24
Benim için aşırı önemli
benim yaklaşik 18 ay önce ödeyemedigim bir borçtan dolayı maaşıma. maaş haczi geldi. o tarihte x ilindeydim. sonra y iline tayinim çıktı. y ilinde 15 ay çalıştım ve akabinde 34. Md kapsamında Z iline tayinim çıktı.ben şimdi z ilindeyken bana borçlanıp ödememeye alışkanlık haline getirmek suçundan y ilinden idari soruşturma açıldı. b şimdi sorum şu. 18 ay önce başlayan icra ile alakalı bu tarihte soruşturma açılabilir mi.bunun bir süresi var mıdır.bilen varsa cevaplarsa sevinirim.

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