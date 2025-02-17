Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


17 Şubat 2025 06:16
Ceza mahkemesi kaç yıl sürer?

Bilgisi olan yada başına bu tarz Bi olay gelen varsa yazarsa sevinirim..karşı taraf yabanci uyruklu Turkiyede yok iftira atıyor ve sinir dışı ediliyor ..10 durusma oldu ve her seferinde hakim yabanci şahısın yakalanmasının beklenmesi deniliyor ifadesini almak istiyor alamadığı için hüküm kuramıyor.....mağdur olan devlet memuru emniyet beklemeyip ihrac ediyor herzamanki gibi.. savcı mütalaa vermiyor ..savcı yada hakim şikayet edilebilir mi..çünkü 4 yıldır süren bir mahkeme ,herhangi bir hüküm yok ortada..yabancının yakalanmasindan vazgecilemezmi çünkü yabanci uyruklu sahis düzensiz orda burda yaşayan biri..50 sene onu mu bekleyecegiz??


Patron El Patrona
Memur
17 Şubat 2025 07:56

Ülke bu hale gelene kadar nasıl beklediysen şimdi de öyle bekleyeceksin.


gulyabani.10
Aday Memur
17 Şubat 2025 08:41
suça konu olayın zaman aşımı süresine bakmak lazım

buralarda925
Aday Memur
17 Şubat 2025 08:43
sanık ve müstekinin yüzüne okumadan karara bağlamaz çoğu zaman hakimler insiyatif almasını bekleme biraz daha sürer senin iş
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