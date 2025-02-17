galeri hüsranı

Herkese merhaba. Ben biraz aceleci yapıda biriyim. İstanbul'da bir galeri ile takas yaptım. Aracımı 200 bine sayıp üstüne 200 nakit 125 eft yaparak 525 bin tl ye 2010 golf otomatik dizel bir araç aldım. Sarı sitede ağır hasar kayıtlı hayır yazıyordu. Açıklama kısmında hasar kaydı vardır yazıyordu fakat ağır yazmıyordu. Normal TRAMER sandım hemen her araçta olur. Aracı expere sokmadan aldım(lütfen kızmayın) sonradan plakayı sorguladığımda ağır hasarlı olduğunu öğrendim. Satıcı bana ağır hasarlı olduğunu söylemedi sadece komple boyalı olduğunu söyledi. Aracın airbagler devre dışı, elektrik aksamı komple elden geçmesi gerekiyor,sağ ön kapıdan hızlı gidince ıslık sesi geliyor yani hava alıyor. Satıcı noterle çok yakındı şakalar vs bana bişey sormadan değere 410 yazdırdı. Şimdi ben ne yapabilirim dava açsam 115 bin tl çöp olacak. Bir de sonradan öğrendim ki araç takasları artık farklı bi sistemle yapılıyormuş. Bizim noter kağıdında senet yazıyor bunu da anlamadım. Galerici gel değiştirelim diyor Pejo 208 mi dedi 308 mi dedi anlamadım. Tekrar takasa girip tekrar zarara girerim diye korkuyorum. Çıkmazdayım. Değerli tavsiyelerinizi bekliyorum.

Herkese merhaba. Ben biraz aceleci yapıda biriyim. İstanbul'da bir galeri ile takas yaptım. Aracımı 200 bine sayıp üstüne 200 nakit 125 eft yaparak 525 bin tl ye 2010 golf otomatik dizel bir araç aldım. Sarı sitede ağır hasar kayıtlı hayır yazıyordu. Açıklama kısmında hasar kaydı vardır yazıyordu fakat ağır yazmıyordu. Normal TRAMER sandım hemen her araçta olur. Aracı expere sokmadan aldım(lütfen kızmayın) sonradan plakayı sorguladığımda ağır hasarlı olduğunu öğrendim. Satıcı bana ağır hasarlı olduğunu söylemedi sadece komple boyalı olduğunu söyledi. Aracın airbagler devre dışı, elektrik aksamı komple elden geçmesi gerekiyor,sağ ön kapıdan hızlı gidince ıslık sesi geliyor yani hava alıyor. Satıcı noterle çok yakındı şakalar vs bana bişey sormadan değere 410 yazdırdı. Şimdi ben ne yapabilirim dava açsam 115 bin tl çöp olacak. Bir de sonradan öğrendim ki araç takasları artık farklı bi sistemle yapılıyormuş. Bizim noter kağıdında senet yazıyor bunu da anlamadım. Galerici gel değiştirelim diyor Pejo 208 mi dedi 308 mi dedi anlamadım. Tekrar takasa girip tekrar zarara girerim diye korkuyorum. Çıkmazdayım. Değerli tavsiyelerinizi bekliyorum.