Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


17 Şubat 2025 09:56
Mal bildirimi

Mal bildirimi yapılmazsa bir sorun oluyor mu?Zaten üzerimde herhangi birşey yok


ozelogretim
Aday Memur
17 Şubat 2025 10:05

herhangi bir soruşturma olursa idari yönden ceza alırsınız


umtblc
Şube Müdürü
17 Şubat 2025 10:06

farketmez birşey olup olmaması. bir sorun yaşadıgında mal beyanına baktıklarında göremediklerinde soruşturma yersin. 12 ay durdurma cezası var. hiç borcun yada birikimin olmasa bile evrakı çıkar imzala zarfa koy teslim et


emrahüzülmez
Memur
17 Şubat 2025 10:29

zamanında mal bildirimi vermezsen ekstra 1 ay süre veriliyor yine verilmezse emniyette nasıl ceza verilir bilmiyorum ama kademe ilerlemesinin durdurulmasına kadar gidiyor diye biliyorum


emrahüzülmez
Memur
17 Şubat 2025 10:32

Belirlenen durum ve sürelerde mal bildiriminde bulunmamak, Fiilin ağırlık derecesine göre memurun, bulunduğu kademede ilerlemesinin 1-3 yıl durdurulmasıdır.

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