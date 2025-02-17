Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


17 Şubat 2025 09:57
Türkiyedeki maaşımız ve yurtdışındaki maaş

Merhaba arkadaşlar bu sorum tüm üyeleredir.

Yalnız Karı kocadan oluşan bir aile için...

A-) Ortalama 45 Bin TL maaşla Türkiye'de mi çalışmak ? ( Ahmet)

B-) Yoksa 1500 ? ile yurtdışında mı çalışmak? (Hans)

(Not: Her iki simülasyonda da kirada oturuyorsun. )

A-) Simülasyonu özetle;Almış olduğun 45 Bin TL maaşının 15 Bin TL Ev kirasını, faturalar aidat vs. 5 Bin TL de oraya gitti. Kaldı cebinde 20 bin TL Kalan tutar ile 1 aylık mutfak alışverişini A-Z'ye yapabilir miyiz? (Kilo Kilo et süt yoğurt) yaptık var sayalım cebimizde bir ayı idame ettirebilmemiz için ne kadar bir tutar kalacak ? Yada hafta da ikişerden Ayda 8 kere hanımımız ile dışarıda yemek yiyebilecek miyiz ? haftada bir olmak üzere ayda 4 sefer şehir değiştirip gezebilir miyiz ? (Yakın şehirler)

B-) Simülasyonu özetle;Almış olduğu 1500 ? maaştan 550 ? (Ev kirası elektrik, su, telefon internet faturaları). Kaldı cebinde 750 ? bu kalan tutar ile 1 aylık mutfak alışverişini A-Z'ye yaptığımızda ortalama bir marketten ortalama fiyatta ürünleri aldığımızda maksimum 250 ? cebinizden çıkar. Kaldı cebinizde 500 ? para, B Simülasyonunda Hans eşi ile birlikte ayda 8 kere dışarıda yemek yiyebilecek ya da haftada bir olmak üzere 4 sefer şehir değiştirip gezebiliyor (yakın şehirler).

Evet her iki simüslasyonda da birikim yapamıyoruz ancak A'da ev kirası faturalar market derken cebimizde para kalmıyor buna rağmen B'de bu alışverişleri yaparken maaşımızın neredeyse yarısı tutarında bir para cebimizde kalıyor...

Şimdi güzel ülkemde aç aç yaşamak mı daha mantıklı yoksa halk dili ile sözüm meclisten dışarı gevurun ülkesinde yaşamak mı daha mantıklı geliyor ?


meeemurrbeyy
Memur
17 Şubat 2025 10:08

Arkadaşlar yurtdışı para birimi ? olacak sistem kabul etmemiş yazıda çıkmamış.


meeemurrbeyy
Memur
17 Şubat 2025 10:10

euro

meeemurrbeyy, 4 saat önce

Arkadaşlar yurtdışı para birimi ? olacak sistem kabul etmemiş yazıda çıkmamış.


VHKİ-MEB
Memur
17 Şubat 2025 10:14

Ezan ve al bayrağın olduğu similasyon hangisiyse o.


meeemurrbeyy
Memur
17 Şubat 2025 10:15

Ezan okuyan saatler var yanına alırsın giderken bayrak ise zaten dünyanın neresinde olursan ol bayrağın yanındadır kimliğinle beraber o yüzden sen bu ülkede aç kalmayı seçiyorsun.

VHKİ-MEB, 4 saat önce

Ezan ve al bayrağın olduğu similasyon hangisiyse o.


İsmi Lazım Deil
Şube Müdürü
17 Şubat 2025 10:48

İnsanlar sadece para için yurt dışında yaşamıyor. Refah için, güvenlik için, medeniyet için yaşıyor. Türkiyede gelecek yok, huzur yok, güven yok, insan hakları yok, demokrasi yok, adalet yok. Gazeteciler, siyasetçiler, sokakta mikrofona konuşan insanlar tutuklanıyor. Ülkede herkes birbirini dolandırma peşinde. Şiddet hat safhada. İnsanlar artık çocuğunun geleceği için bu ülkeye çocuk yapmak istemiyor.


ece-ogretmen-ist
Aday Memur
17 Şubat 2025 11:02

Başlik sahibi yurtdisina git o zaman


meeemurrbeyy
Memur
17 Şubat 2025 11:05

sizin gibi kafa yapısına sahip insanlar yüzünden bu haldeyiz zaten hiç sorgulamıyorsunuz değil mi ben neden diğer ülkedeki vatandaşlar gibi rahat yaşayamıyorum diye atalarımdan miras kalmasaydı ne halt ederdim diye sorgulamıyorsunuz değil mi ? başlıktaki metinde yer alan adaletsizliği göremiyorsunuz sonuçta onlarda insan bizde insanız...

not: pasaportu bekliyorum gidecem zaten.

ece-ogretmen-ist, 3 saat önce

Başlik sahibi yurtdisina git o zaman


meeemurrbeyy
Memur
17 Şubat 2025 11:09

siz hiç 93,750 TL ye 2025 yılı içerisinde 2008 model polo alabilir misiniz ? bakın birim bazlı değerlendirmeyi geçtim artık döviz bazlı örnek veriyorum aydınlanın diye. hadi döviz bazlı örneği de boş ver maaş bazlı verelim. Hans 2 maaşı ile bu araca kavuşabiliyorken yemeden içmeden sen ya da ben bu ülkenin memuru ortalama maaşı ile 10 11 ay arasında yemeden içmeden kavuşabiliyor.

ece-ogretmen-ist, 3 saat önce

Başlik sahibi yurtdisina git o zaman


cetek
Şube Müdürü
17 Şubat 2025 11:40

Yurtdışı. Kafan rahat olur en azından.

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