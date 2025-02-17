Türkiyedeki maaşımız ve yurtdışındaki maaş

Merhaba arkadaşlar bu sorum tüm üyeleredir.

Yalnız Karı kocadan oluşan bir aile için...

A-) Ortalama 45 Bin TL maaşla Türkiye'de mi çalışmak ? ( Ahmet)

B-) Yoksa 1500 ? ile yurtdışında mı çalışmak? (Hans)

(Not: Her iki simülasyonda da kirada oturuyorsun. )

A-) Simülasyonu özetle;Almış olduğun 45 Bin TL maaşının 15 Bin TL Ev kirasını, faturalar aidat vs. 5 Bin TL de oraya gitti. Kaldı cebinde 20 bin TL Kalan tutar ile 1 aylık mutfak alışverişini A-Z'ye yapabilir miyiz? (Kilo Kilo et süt yoğurt) yaptık var sayalım cebimizde bir ayı idame ettirebilmemiz için ne kadar bir tutar kalacak ? Yada hafta da ikişerden Ayda 8 kere hanımımız ile dışarıda yemek yiyebilecek miyiz ? haftada bir olmak üzere ayda 4 sefer şehir değiştirip gezebilir miyiz ? (Yakın şehirler)

B-) Simülasyonu özetle;Almış olduğu 1500 ? maaştan 550 ? (Ev kirası elektrik, su, telefon internet faturaları). Kaldı cebinde 750 ? bu kalan tutar ile 1 aylık mutfak alışverişini A-Z'ye yaptığımızda ortalama bir marketten ortalama fiyatta ürünleri aldığımızda maksimum 250 ? cebinizden çıkar. Kaldı cebinizde 500 ? para, B Simülasyonunda Hans eşi ile birlikte ayda 8 kere dışarıda yemek yiyebilecek ya da haftada bir olmak üzere 4 sefer şehir değiştirip gezebiliyor (yakın şehirler).

Evet her iki simüslasyonda da birikim yapamıyoruz ancak A'da ev kirası faturalar market derken cebimizde para kalmıyor buna rağmen B'de bu alışverişleri yaparken maaşımızın neredeyse yarısı tutarında bir para cebimizde kalıyor...

Şimdi güzel ülkemde aç aç yaşamak mı daha mantıklı yoksa halk dili ile sözüm meclisten dışarı gevurun ülkesinde yaşamak mı daha mantıklı geliyor ?