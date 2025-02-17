Eş durumu tayini bilen var mıdır?

Eşim 3 yıllık personel toplu sözleşme ile 2 yıl önce kadroya geçmişti 3. Yılı da bitti eş durumu tayini yapıcaz bu eş durumu tayininde sözleşmeli olarak mı geçiyor yoksa kadrolu olarak mı

Eşim 3 yıllık personel toplu sözleşme ile 2 yıl önce kadroya geçmişti 3. Yılı da bitti eş durumu tayini yapıcaz bu eş durumu tayininde sözleşmeli olarak mı geçiyor yoksa kadrolu olarak mı