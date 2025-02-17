Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : supporters.


17 Şubat 2025 10:04
Öğretim Görevlisi Kadrosu için YÖKDİL geçerliliği

Herkese merhabalar,

Öğretim görevlisi kadrolarında 2017 yılında yapılan YÖKDİL puanı da kabul ediliyor mu bilgisi olan paylaşabilir mi? Teşekkür ederim.


bugradgn
Aday Memur
17 Şubat 2025 10:26

Kabul ediliyor. Atamalarda dil puanının herhangi bir geçerlilik süresi bulunmuyor.

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